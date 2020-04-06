Kahramanmaraş'ta küçük kızıyla ata binen babaya idari para cezası
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davranarak küçük kızıyla sokağa çıkıp ata binen babaya para cezası kesildi.
06.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:54
Binevler Mahallesi'nde küçük yaştaki kızıyla ata binen 46 yaşındaki İbrahim K. polis ekiplerince durduruldu.
Salgın tedbirleri kapsamında 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasının kısıtlandığını hatırlatan ekipler, İbrahim K'ye 392 lira idari para cezası uyguladı.
Kaynak: AA
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