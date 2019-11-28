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Kahramanmaraş'ta küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

28.11.2019 23:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:32Kahramanmaraş'ta küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
'ın ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçeye bağlı Mahallesi'nde yaşayan M.K'nın 25 Kasım'da kaybolan 10 küçükbaş hayvanının bulunması için çalışma başlatan İl Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hırsızlık olayını A.D, A.A. ve M.K'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Şüpheliler, ekiplerin düzenlediği operasyonla Afşin ilçesinde çalınan küçükbaş hayvanlarla birlikte yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.A. ve M.K. tutuklanırken, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Küçükbaş hayvanlar ise jandarma ekiplerince sahibi M.K'ya teslim edildi.

Kahramanmaraş, Yalıntaş, Jandarma, Elbistan, Güncel

Kaynak: AA

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