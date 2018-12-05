Kahramanmaraş'ta Kumar Operasyonu

Kahramanmaraş
'ta bir kıraathaneye müşteri kılığında giren polisler, 3 kişiye kumar oynadıkları iddiasıyla suçüstü yaptı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Ahlak Büro Amirliği
sivil ekipleri, araştırma sonucu, merkez Dulkadiroğlu
ilçesi İsmet Paşa
Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye operasyon düzenledi.
Suçüstü yapabilmek üzere müşteri kılığında iş yerine giren polisler, burada poker tabir edilen kumar oyunu oynandığını tespit etti.
Sivil polisler 580 lira para ve 2 deste poker kağıdına el koydu. Kıraathanede kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 777 lira idari para cezası verildi. Kahvehane işletmecisi gerekli yasal işlem yapılmak üzere Asayis Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Kapama ve mühürleme işlemi için gerekli işlemler başlatıldı.
Emniyet yetkilileri, kumarla mücadele kapsamında kamufle olmuş polislerle operasyonların devam edileceğini bildirdi.
Kahramanmaraş
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:05