10 Aralık 2018, 15:07
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Kahramanmaraş'ta Kumar Operasyonu

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta kumar oynatılan iki kahvehaneye yapılan operasyonda 10 kişi suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta kumar oynatılan iki kahvehaneye yapılan operasyonda 10 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonrası 2 farklı adresteki kahvehaneye yaptığı operasyonda, 8'i kumar oynayan 2'si de kumar oynatan 10 kişiyi suçüstü yakaladı.

Polis ekipleri, 8 kişiye toplam 2 bin 72 lira para cezası keserek, iş yerleri hakkında da işlem başlattı.

Operasyonların devam edeceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ Polis,Kahramanmaraş
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:07



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