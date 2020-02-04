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Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kumar operasyonunda 10 kişi suçüstü yakalandı.

04.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:54Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu
'ta düzenlenen kumar operasyonunda 10 kişi suçüstü yakalandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde ruhsatsız bir iş yerinde 4 kişinin, oynadıkları kumar karşılığında para yerine kuşları kullandıklarını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde kumara konu edilen 100 kuş buldu.
Kumar oynayan şahıslara toplam 4 bin 900 lira para cezası yazılırken, ruhsatsız iş yeri kapatıldı, sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Ekipler, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Caddesinde bulunan bir kahvehanede 4 kişiyi iskambil kağıtları ile kumar oynarken yakaladı.
Kumara konu 330 liraya el konuldu.
Kumar oynayanlara ve iş yerine sahibine toplam 4 bin 900 lira para cezası yazıldı. Şahıslar ve iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Egemenlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafede de kumar oynayan 2 kişi yakalandı, bin lira para, zar ve zar kovanı ele geçirildi. İş yeri sahibine adli işlem başlatılırken, şahıslara toplam 2 bin 450 lira para cezası uygulandı, iş yeri kapatıldı.
Öte yandan İsmet Paşa ve Yenişehir mahallelerindeki 2 ayrı iş yeri kumar sebebiyle kapatıldı.

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

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