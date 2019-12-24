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Kahramanmaraş'ta kuyumcudan hırsızlık yapmaya çalışan zanlı suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde polis ekipleri, kuyumcu dükkanından hırsızlık yapmaya çalışan zanlıyı suçüstü yakaladı.

24.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:02 Kahramanmaraş'ta kuyumcudan hırsızlık yapmaya çalışan zanlı suçüstü yakalandı
'ın ilçesinde polis ekipleri, kuyumcu dükkanından hırsızlık yapmaya çalışan zanlıyı suçüstü yakaladı.
Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beyceğiz Mahallesi Dedebaba Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanının asma kilitlerini demir kesme makasıyla kesmeye çalışan şüpheliyi fark etti.
Yüzünde maske, elinde eldiven bulunan zanlı polisin "dur" ihtarında bulunması üzerine demir kesme makasını ekiplerin üzerine fırlatarak kaçmaya başladı.
Şüpheli kısa süren kovalamanın ardından yakalandı.
Yapılan sorgusunda adının Ahmet K. olduğu belirlenen zanlının Kayseri'de iki ayrı kuyumcudan hırsızlık olayına karıştığı, Afşin'e de aynı amaçla geldiği tespit edildi.
Şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada ise yüzük, künye, kolye ve zincirden oluşan çok sayıda altın ve gümüş ziynet eşyası ile 875 lira ele geçirildi.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş, Afşin, Güncel

Kaynak: AA

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