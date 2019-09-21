Kahramanmaraş'ta lastiği patlayan kamyonet devrildi: 5 yaralı

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde, lastiği patlayan kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Bünyamin Balıkçı (47) idaresindeki 20 R 1836 plakalı kamyonetin, Elbistan- Ekinözü
kara yolu Güblüce Mahallesi yakınlarında lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra kamyonette bulunan Eyyüp Topal (54), Mehmet Kurtoğlu (42), Ömer Muslu (49) ile Durmuş Kancı (33) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.