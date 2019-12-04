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Kahramanmaraş'ta lezzet şöleni devam ediyor

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 7 bölgeden yüzlerce doğal lezzeti 8 Aralık Pazar gününe kadar ziyaretçilerinin beğenisine sunmaya devam edecek.

04.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:46Kahramanmaraş'ta lezzet şöleni devam ediyor
Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 7 bölgeden yüzlerce doğal lezzeti 8 Pazar gününe kadar ziyaretçilerinin beğenisine sunmaya devam edecek.

Piazza'da, Yöresel Ürünler Pazarı, zengin mutfağıyla ünlü Kahramanmaraş halkının yoğun ilgisi ile devam ediyor.

Kahramanmaraş halkı, Piazza Yöresel Ürünler Pazarında, birbirinden nefis lezzetleri tatmakla kalmayıp, en taze halleri ile satın alma fırsatı buluyorlar.

Trabzon, Kayseri, Afyon, Erzurum, Van, Malatya, Aydın, Şanlıurfa, Elazığ, Adana ve daha birçok ilin marka lezzetleri damaklarda tat bırakırken görsel şölen de sunuyor.

Karadeniz, Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz'in en ünlü lezzetlerinin yer aldığı pazarda, peynirden pastırmaya, baldan sucuğa, tereyağından bakliyata, pişmaniyeden tarhanaya kadar yüzlerce lezzeti aynı anda bulmak mümkün oluyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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