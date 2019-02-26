Kahramanmaraş'ta Mahalle Bekçilerine Hizmet İçi Eğitim

Kaynak: AA

Kahramanmaraş'ta 139 çarşı ve mahalle bekçisi için hizmet içi eğitim programı düzenlendi.Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığının konferans salonunda gerçekleştirilen programda, mahalle bekçilerine, mesleki mevzuat ve kolluk kuvvetlerinin çalışmaları hakkında uzmanlar tarafından hizmet içi eğitim verildi.İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, yaptığı açıklamada, bekçilerin alacakları görevleri en iyi şekilde yapacağına inancının tam olduğu belirtti.Görevleri sırasında bekçilerin yapmaları gereken konulara değinen Doğan, şunları kaydetti:"Sizler de caddelerde, sokaklarda ne var hepsini bileceksiniz. O sokaklar size zimmetli olacak ve sizler her zaman azimli olacaksınız. Hizmet içerisinde yükselebileceksiniz, yolunuz açık. Sizler için ilerleyen günlerde polisliğe, komiserliğe geçişler olacaktır. Kendinize bir hedef çizin ve hedefinize ilerleyin. Biz bir aileyiz, sıkıntımız ve derdimiz varsa kendi içimizde çözeceğiz."