Kahramanmaraş'ta Mantardan 8 Kişi Zehirlendi

Kahramanmaraş
'ta yaşanan olayda 8 kişi yedikleri mantardan zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat
İlçesi Dadağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma S. Döndü S ve Rabia S kendilerine ait bahçede topladıkları mantarları yedi.
Bir süre sonra rahatsızlanan üç kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bir diğer mantar zehirlenme vakası ise Kahramanmaraş'ın Türkoğlu
İlçesi'nde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen 5 kişi yedikleri mantardan zehirlendi. Zehirlenen 3 kişi kendi imkanlarınca hastaneye giderken diğer 2 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Mantardan zehirlenen 5 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ
Onikişubat,Kahramanmaraş
08 Kasım 2018 Perşembe 21:28