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Kahramanmaraş'ta market ve fırınlarda sokağa çıkma yasağı yoğunluğu

Kahramanmaraş'ta market ve fırınlarda sokağa çıkma yasağı yoğunluğu (2)CADDE VE SOKAKLAR BOŞALDISokağa çıkma yasağının uygulandığı Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler boşaldı.

11.04.2020 02:21 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:22

Kahramanmaraş 'ta market ve fırınlarda sokağa çıkma yasağı yoğunluğu (2)

CADDE VE SOKAKLAR BOŞALDI

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler boşaldı. Cadde ve sokaklarda polis otoları ambulans ve belediyelerin temizlik araçları dışında hiçbir araç bulunmuyor. Marketler kapanırken, fırınlarda sadece ekmek üretimi için açık kalmasına izin verildi ve satış yapmaları yasaklandı.

Kahramanmaraş’ta market ve fırınlarda sokağa çıkma yasağı yoğunluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Güncel
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