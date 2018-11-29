Kahramanmaraş'ta Minibüs Devrildi: 1 Yaralı

Kahramanmaraş
'ta minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Ali Soy, idaresindeki 01 TC 116 plakalı biber yüklü turşusu yüklü minibüs, merkez Onikişubat
ilçesi Fatih Mahallesi
Kadir Paşa Bulvarı'nda, sürüsünün sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Soy, çevredekilerce araç içerisinde çıkartıldı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Fatih Mahallesi,Onikişubat,Kahramanmaraş
29 Kasım 2018 Perşembe 21:42