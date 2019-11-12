Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta mobilya çalan şüpheliler yakalandı - Haber

Kahramanmaraş'ta mobilya çalan şüpheliler yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iş yerinin deposundan 100 bin lira değerinde mobilya çalan şüpheliler gözaltına alındı.

12.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:02Kahramanmaraş'ta mobilya çalan şüpheliler yakalandı
'ın ilçesinde iş yerinin deposundan 100 bin lira değerinde mobilya çalan şüpheliler gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bir rezidansın altında bulunan iş yerinin deposundan 100 bin lira değerinde 10 oturma grubu ve 2 kanepe çalışması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Olay yerinde kamera görüntüsü bulamayan ekipler, alternatif yollarda çok sayıda kamera görüntüsünü günlerce izledi. Kapalı bir kamyonetin üzerinde yoğunlaşan ekipler, kamyonet sürücüsünü yakalayıp, sorguladıktan sonra Pirireis Mahallesi'nde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Şüpheliler Fatih K. (39) ve İhsan E'yi (47) gözaltına alan ekipler, adreslerde, çalınan koltuk takımları ve kanepelerin bir kısmını ele geçirdi.
Hırsızlık suçundan kayıtları bulunduğu tespit edilen şüphelilerin olayı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği öğrenildi.
Bu arada, şüphelilerden birinin hırsızlık olan iş yerine zaman zaman çalışmaya geldiği, bu sırada hırsızlığı planladığı ortaya çıktı.
Hırsızlık şüphelilerinin çaldığı koltuk takımlarından bir kısmını evlerine kurduğu, bir kısmını da sattıkları tespit edildi.
Aracın şoförü ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hırsızlık şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:57 "Islak imza kumpası" davasında sanıkların yurtdışı yasaklarının devamına karar verildi
14:56 Kiracılarının 12 yaşındaki kızına cinsel istismara 10 yıl hapis
14:56 BAĞCILAR'DA MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI KAMERADA (EK GÖRÜNTÜLER)
14:51 Meslek Liseliler ihtiyaç sahibi ailenin evini onardı
14:55 Balıkeksir'de yoğun sis
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:10 Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a bir tavsiyem olacak" dedi, parti grubunda alkış tufanı koptu
14:07 Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı
13:46 Terörist Fetullah Gülen'in talimatını diğer üyelere ileten HSYK eski üyesi Ahmet Berberoğlu'na hapis cezası
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
12.11.2019 14:57:38