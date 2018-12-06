Kahramanmaraş'ta Motorin Hırsızlığı İddiası

06 Aralık 2018 Perşembe 16:38



06 Aralık 2018 Perşembe 16:38

Kahramanmaraş'ta kamyonun yakıt deposundan motorin çalmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı.Alınan bilgilere göre, Doğukent Mahallesi'nde Park halindeki bir kamyonun yakıt deposundan hortum yardımıyla motorin çekildiğini gören vatandaşlar polisi aradı.İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Veysel Y. (30) ve Cuma A. (36) isimli şüphelileri motorin bulunan bidonları 27 C 0240 plakalı otomobilin bagajına koymak isterken suçüstü yakaladı.Şüphelilerin, Gaziantep'den Kahramanmaraş'a geldikleri belirlendi.Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.