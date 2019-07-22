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Kahramanmaraş'ta motosikletlilere gece denetimi

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, gürültü ve kural ihlali yapan 12 motosiklet sürücüsüne 6 bin 626 lira para cezası uyguladı, 4 motosiklet de trafikten men edildi.

22.07.2019 22:49 Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, gürültü ve kural ihlali yapan 12 motosiklet sürücüsüne 6 bin 626 lira para cezası uyguladı, 4 motosiklet de trafikten men edildi.
Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gece bekçileri ve trafik ekiplerinin katılımıyla Karaziyaret Mahallesi'nde gürültü ve kural ihlali yapan motosikletlere yönelik gece uygulaması yaptı.
Uygulamada, 12 motosikletliye 6 bin 626 lira para cezası uygulandı, 4 motosiklet trafikten men edildi.
Öte yandan, 55 kişinin sorgulandığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.
Şok uygulamaların devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Polis, Güncel

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