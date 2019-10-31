Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta öğrencilere KAEÜ tanıtıldı

Kahramanmaraş'ta öğrencilere KAEÜ tanıtıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Kahramanmaraş'ta üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik tanıtım çalışması yaptı.

31.10.2019 16:48Kahramanmaraş'ta öğrencilere KAEÜ tanıtıldı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Kahramanmaraş'ta üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik tanıtım çalışması yaptı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Tercih Günleri Fuarı"nda, KAEÜ tanıtım standı kurularak öğrencilere bilgi verildi.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği personeli, fuar alanına gelen öğrencilere Kırşehir, kentin kültürel özellikleri ve üniversite hakkında sunum yaptı. Ahi Evran Üniversitesinin eğitim anlayışı, akademik yapısı ile ilgili bilgilendirme yapan uzman ekip, öğrencilere tercih edebilecekleri bölümlerden bahsetti.
Üniversite tercihi yapacak öğrencilere tanıtım broşürü ve çeşitli materyaller dağıtılırken, kentin imkanları, barınma ve sosyal etkinlikler de anlatıldı.
Ahi Evran Üniversitesinin tanıtım standına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Ahi Evran Üniversitesi, Kahramanmaraş, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:28 Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davası
17:26 Yaralının imdadına traktör yetişti
17:26 NATO'dan elektro manyetik savunma tatbikatı
17:25 Irak'taki protestolarda 250 kişi öldü
17:25 Serbest piyasada altın fiyatları
17:24 Araziyi dublörle alan dolandırıcıların foyası satışta ortaya çıktı
17:24 Afyonkarahisar mutfağı unesco yaratıcı şehirler ağı'nda
31.10.2019 17:28:47