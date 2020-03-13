Kahramanmaraş'ta öğrencilere trafik eğitimi
Kahramanmaraş'ta Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik polisleri tarafından seminer verildi.
13.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:56
Kahramanmaraş 'ta Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik polisleri tarafından seminer verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi, okullarda verdiği eğitimleri sürdürüyor.
Ekipler, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi'ndeki Hacı Osman Arıkan Anasınıfı, İlk ve Orta Okulunda bulunan 753 öğrenciye trafik eğitimi verdi.
Öğrenciler, uygulamalı eğitimlerle ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi, okullarda verdiği eğitimleri sürdürüyor.
Ekipler, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi'ndeki Hacı Osman Arıkan Anasınıfı, İlk ve Orta Okulunda bulunan 753 öğrenciye trafik eğitimi verdi.
Öğrenciler, uygulamalı eğitimlerle ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel
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