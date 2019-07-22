KAHRAMANMARAŞ'TA OKUL BİNASINDA TEHLİKELİ ÇALIŞMA

Kaharamanmaraş'ta, 5 katlı Şehit Ahmet Altun Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin çatı katında 2 işçinin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması görenleri şaşırttı. Öngen Mahallesi'nde bulunan Ahmet Altun Çok Programlı Anadolu Lisesinin çatısında 2 işçi, herhangi bir önlem almadan boyama yaptı. 5 katlı binanın çatısında bir elleriyle tutunup, diğeriyle boyama yapan işçilerin tehlikeye aldırmadan çalışması görenlerin yüreğini ağzına getirdi.Çatıda çalışan işçilerBoyama yapmalarıÇatı kenarında yürümeleriGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)