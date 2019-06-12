Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş
'ın merkez Onikişubat
ilçesinde çıkan orman yangında 2 hektarlık örtü zarar gördü.
İlçeye bağlı Terzideresi Mahallesi'nde bir kişi evinin önündeki bahçenin temizliğini yapmak için kuru otları yaktı. Rüzgarın etkisiyle alevler ormana sıçradı.
Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 arazöz, 3 su tankı ve helikopterle müdahale etti.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, 2 hektarlık örtü zarar gördü.
Kaynak: AAOnikişubat
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