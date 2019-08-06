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Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangınında yaklaşık 20 hektar alan kül oldu.

06.08.2019 13:22 Kahramanmaraş'ta orman yangını
Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangınında yaklaşık 20 hektar alan kül oldu.

Yangın, Onikişubat ilçesi Köşürge Mahallesi Çınar-pınar mevkindeki dağlık alanda meydana geldi. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına ihbar üzerine 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve 100 orman işçisiyle müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma işleminin devam ettiği bildirildi.

Yangında yaklaşık 20 hektar alan yanarak kül oldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, Çınar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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