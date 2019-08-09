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Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

09.08.2019 21:00 Kahramanmaraş'ta orman yangını
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.
Suçatı Mahallesi Ağlar Obası mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 1 dozer, 1 su tankı, ilk müdahale aracı ve orman işçileriyle müdahale etti.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş, Onikişubat, Suçatı, Güncel

Kaynak: AA

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