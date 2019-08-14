Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangınıAfşin ilçesinde yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde orman yangını çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yazıköy Mahallesi, Ağcaşar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 4 su tankı, 2 dozer, 2 greyder ile müdahale ediliyor.Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA