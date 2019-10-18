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Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını 36 saatte kontrol altına alınan yangında 10 hektar alan kül olduKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 10 hektar alan kül oldu.

18.10.2019 11:51
Kahramanmaraş'ta orman yangını
36 saatte kontrol altına alınan yangında 10 hektar alan kül oldu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 10 hektar alan kül oldu.
Alınan bilgiye göre, orman yangını, Andırın ilçesinin Boynuyoğun mevkisinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangına 3 hava aracıyla müdahale edilerek, 36 saatte kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam eden orman yangınında, yaklaşık 10 hektar ormanlık alan zarar gördüğü öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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