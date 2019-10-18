Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş
'ta orman yangını36 saatte kontrol altına alınan yangında 10 hektar alan kül oldu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 10 hektar alan kül oldu.Alınan bilgiye göre, orman yangını, Andırın ilçesinin Boynuyoğun mevkisinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangına 3 hava aracıyla müdahale edilerek, 36 saatte kontrol altına alındı.Soğutma çalışmalarının devam eden orman yangınında, yaklaşık 10 hektar ormanlık alan zarar gördüğü öğrenildi.