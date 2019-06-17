17.06.2019 16:31
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Kahramanmaraş'ta örtü yangını

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde çıkan yangında 3 dönümlük otluk ve çalılık alan yandı.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde çıkan yangında 3 dönümlük otluk ve çalılık alan yandı.
İlçeye bağlı Kozcağız Mahallesi'ndeki bahçesinde ot temizliği yapan O. K (50), çay pişirmek için semaver yaktı.
Semaverdeki ateşin kıvılcımları kuru otluk alana sıçramasıyla çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çalılıklara sıçradı.
Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 arazöz ile müdahale etti.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, 3 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA
Kozcağız, Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel

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