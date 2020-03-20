Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı - Haberler

Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

20.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:58
Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alper D. idaresindeki 46 ACH 132 plakalı otomobil, Sütçü İmam Mahallesi Salman Zulkadiroğlu Bulvarı üzerinde refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücüyle birlikte araç içerisinde bulunan Hasan Ö. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Yörükselim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yerinde hurdaya dönen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından, araç içerisinde bulunan alkol şişeleri yola saçıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri tarafından bölgede temizlik yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirdik’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirdik" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Haberler
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Haberler
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Haberler
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi Haberler
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

Lost dizisinin yıldızı Daniel Dae Kim, Koronaya yakalandı - Haber Pütürge'de kar kalınlığı 4 metreyi aştı - Haber Şanlıurfa Belediyesi, borcunu ödeyemeyen su abonelerine haciz gönderdi - Haber "Evde kalın" çağrısı yaptı, 65 yaş ve üstüne toplu ulaşımı durdurdu - Haber Siirt'te umreden dönem vatandaşlar izlemeye alındı - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirdik" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim - Haberler Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler
Loading