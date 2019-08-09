Haberler» Güncel» Haber

Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

09.08.2019 16:28 Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Hacı İsmail Karadoğan yönetimindeki 80 KD 490 plakalı kamyonet, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Andırın Kavşağı'nda, Aziz Demiralay (54) idaresindeki 46 F 5375 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Demiralay ile beraberindeki Can Demiralay (30), Selvi Uzun (49), Eren (40) ve Nazlı Güneysu (12) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:05   Trafik uygulamasında vatandaşlara bayram şekeri
18:05   Milletvekili Kahtalı'dan 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret
18:05   Kaymakam Duru'dan 'Trafik'de Kemerin Ses Getirsin' Projesine Destek
18:05   Otomobilini uçuruma sürdü, kurtarılamadı
18:05   Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'dan yanıt
18:05   Mısır üreticilerine müjde
18:04   Temizlik için meydan okudular