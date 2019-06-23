23.06.2019 23:23
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Kahramanmaraş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş 'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Z. (26) yönetimindeki 46 BL 7015 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken A.A'nın (28) idaresindeki 27 AAC 872 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü A.A, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.Z. özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş , 3. Sayfa

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