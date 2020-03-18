Kahramanmaraş'ta otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta refüje çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
18.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:18
Kahramanmaraş 'ta refüje çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Fevzi P. idaresindeki 46 AAC 743 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolu Seyrantepe mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan S.Y. (27) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Fevzi P. idaresindeki 46 AAC 743 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolu Seyrantepe mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan S.Y. (27) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Kahramanmaraş, Gaziantep, Güncel
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