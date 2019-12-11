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Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

11.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:11Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
'ta takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gurbetçi aile oldukları öğrenilen Mehmet Yılmaz (48) idaresindeki 1-XCR-421 plakalı otomobil, Elbistan- karayolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan Zehra Yılmaz (28) ise yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Zehra Yılmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, Göksun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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