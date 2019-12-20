Haberler » 3. Sayfa » Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler

Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

20.12.2019 20:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:51 Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
'ta otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Göksun karayolunda meydana geldi. Göksun'dan Elbistan ilçesine seyir halinde olan Alaattin Ş. (66) idaresindeki 46 U 1132 plakalı otomobil, sol şeritte seyir halindeyken sol tarafta bulunan yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce refüje, daha sonra takla atıp yolun sağında bulunan boş araziye yuvarlandı. Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü Alaattin Ş. ile Mehmet T. (70), Nezihe. (70), Büşra F. T. (25) ve Tülay T. (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, yaralılardan Nezihe T. kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21:43   Konya Devlet Tiyatrosu Malatya'da "Kasetçi" oyununu sahneledi - Haberler
21:43   TBMM Genel Kurulu, 2020 bütçesi için toplandı (3) - Haberler
21:41   TBMM Genel Kurulu, 2020 bütçesi için toplandı (2) - Haberler
21:39   FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlıdan 8'i tutuklandı - Haberler
21:38   Balat'ta işine giden kadını taciz eden şüpheli tutuklandı - Haberler
21:01   Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
19:31   Rus güçleri Haseke'nin Tel Temr beldesine gözlem noktası kurdular - Haberler
19:24   Savcı Sayan'ın Twitter'dan paylaştığı "Nusret'le protokol imzaladık" notlu fotoğraf gündem oldu - Haberler
19:04   Meclis'in 10. partisi Demokratik Bölgeler Partisi oldu - Haberler
18:49   İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Haberler
20.12.2019 21:50:03