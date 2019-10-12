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Kahramanmaraş'ta otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 4 yaya yaralandı.

12.10.2019 20:52Kahramanmaraş'ta otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 4 yaya yaralandı.
Murat K. yönetimindeki 46 KJ 643 plakalı hafif ticari araç, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda, karşıya geçmeye çalışan yayalara yol vermek için duran Ahmet G. idaresindeki 46 FC 519 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle hareket eden Ahmet G. yönetimindeki otomobil 4 yayaya çarptı.
Yaralanan Seda B. (19), Fatma K. (61), Fatma E. (54) ve Nuran K. (34) 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Kaynak: AA

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