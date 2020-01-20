Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Haber

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı ağır yaralandı.

20.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:46Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü Ali A. (26) idaresindeki 46 BY 810 plakalı otomobil, Bulvarı üzerinde seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa A'ya (89) çarptı.
Kazada ağır yaralan ve 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaya Mustafa A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Bu arada kaza sonrası sinir kriz geçirip ağlayan sürücüyü, vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kahramanmaraş, Azerbaycan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:38  Devrilen elektrik sobası binayı yaktı: 1 yaralı
20:38  Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi yaralandı
20:32  Kutadgu Bilig okumalarına katılanlara katılım belgeleri verildi
20:32  Guaido, Brüksel'de AB yetkilileri ile görüşecek
20:30  Kuzenler cinayeti yine ertelendi
20.01.2020 20:47:34