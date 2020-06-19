Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı: 8 yaralıKAHRAMANMARAŞ'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

19.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:42
Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
KAHRAMANMARAŞ'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Ömer Durak yönetimindeki 52 RC 750 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 34 BPY 146 plakalı otomobil ışıklı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerde bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kahramanmaraş’ta otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Güncel, Haber

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