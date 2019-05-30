Kahramanmaraş'ta otomobillerden hırsızlık

Kahramanmaraş'ta bir hafta içinde park halindeki 5 otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir hafta içerisinde meydana gelen otodan hırsızlık olaylarına ilişkin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Burak Ö'yü (25) gözaltına aldı.
Son bir hafta içerisinde 5 ayrı otomobilden teyp, buffer, amfi ve mont çaldığını itiraf ettiği belirtilen şüphelinin evinde, 3 oto teybi, amfi, 1 buffer ve mont ele geçirdi.
Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet binasında alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.
Hırsızlık Büro Amirliği
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Kaynak: AA