16 Mart 2019, 12:34
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Kahramanmaraş'ta Otomobillerden Telefon Hırsızlığı İddiası

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta park halindeki araçlardan telefon hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli, yakalandı.

Kahramanmaraş'ta park halindeki araçlardan telefon hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde otomobillerde yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle çalışma başlattı.

Ekipler, farklı tarihlerde merkez Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı, Hayrullah Mahallesi ile merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi'nde park halindeki araçlardan cep telefonu çaldığı iddia edilen E.D. (24) ve Ö.O'yü (24) yakaladı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada 1 telefon ele geçirildi, 2 telefonun da yeri tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güncel
Kaynak: AA