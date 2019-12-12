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Kahramanmaraş'ta özel bir bakımevinde çekilen görüntüler, vicdanları sızlattı

Kahramanmaraş'ta özel bir bakımevinde bakıma muhtaç hastaların yerlerde yatırıldığı ve tek kişilik yataklarda üst üste çift kişi olarak yatırıldığı görüntüler vicdanları sızlattı. Ayrıca kurumda yatan ve kafası kurtlanan hastanın defalarca hastaneye gönderildiği ve hastaneden "Yapacak bir şey yok" denip bakımevine geri gönderildiği ortaya çıktı.

12.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:38

Haberler.com/Mesut ŞAHİN

'ın ilçesinde hizmet veren özel bir bakımevinde yatan ve kafası kurtlanan bir hasta hakkında bir yayınlamıştık. Bakımevinde çekilen görüntüler, izleyenlerin içini acıtmış ve hastanın içler acısı hali yürek dağlamıştı. Vicdanları sızlatan görüntüler sonrası araştırmamızı derinleştirdik ve daha da vahim bir olayla karşılaştık. Söz konusu hasta ve özel bakımevi hakkında gündemi sarsacak yeni bilgiler ortaya çıktı. Bakımevinde çekildiği öne sürülen fotoğraflarda, bakıma muhtaç olan yaşlı hastaların yerlerde ve tek kişilik yataklarda çift kişi olarak üst üste yatırıldığı görülüyor.

"YAPILACAK BİR ŞEY YOK"

Açık yara ülseri ve demans hastalığı bulunan Mehmet M. isimli hastanın yaşarken kafasında bulunan yarayı kurtların kapladığı görüntüler, kafalarda soru işareti bırakmıştı. Ağır bir hasta olan Mehmet M.'nin hastaneden defalarca "Yapılacak bir şey yok" denip geri yollandığı öğrenildi. Normal şartlarda yoğun bakımda yatması gereken hasta, tekrar özel bakımevine yatırıldı. 2018 yılında çekilen görüntüler sonrasında hasta vefat etti.

İHMAL VAR MI?

Özel bakımevinden aldığımız bilgiler doğrultusunda hastanın kuruma yatırıldığında kafasında kurtların bulunduğu belirtildi ve hastanın defalarca hastaneye gönderildiği söylendi. Hastane doktorlarının her seferinde hastaya yapacak bir şey olmadığı gerekçesi ile hastayı tekrar kuruma gönderdiği ve doktorların reçetesi doğrultusunda düzenli olarak pansumanının yapıldığı belirtildi. Ancak böyle ağır bir hastanın yoğun bakımda yatırılması gerekirken hastaneden gönderilmesi kafalarda soru işareti bıraktı. Hasta daha sonraki süreçte vefat etti ve ölüm raporunda 'normal ölüm' ibaresi yer aldı. Ancak hastanenin yoğun bakıma almadığı ve kurumun böyle bir hastayı kabul etmesi, "İhmal var mı?" sorularını da beraberinde getirdi.

SORUMLULAR HAKKINDA HİÇBİR İŞLEM YAPILMADI

Kafası kurtlanan hastanın dışında kurumla ilgili ses getirecek farklı iddialar da bulunuyor. Gerek kurumla gerekse Kahramanmaraş Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler sonucu eski olduğunu öğrendiğimiz fotoğraflarda bakıma muhtaç olan hastaların yerlerde yatırıldığı ve tek kişilik yataklara ikişer kişi olarak üst üste yatırıldığı görülüyor. Vicdanları sızlatan görüntüler sonrası, sorumlular hakkında hiç bir yaptırımın da yapılmadığını öğrendik.

EKSİKLİK BULUNMAMASI KAFALARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI

Dün Kahramanmaraş Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde bizlere kurumun sürekli denetlendiği ve söz konusu iddialar hakkında somut bir delil bulunmadığı söylenmişti. Bugün tekrar görüştüğümüz yetkililere bu fotoğrafları gönderdiğimizde bunlardan bir haberleri olmadıklarını ve yeni bir soruşturma açıldığını, bu fotoğraflarında soruşturma içerisine alındığı söylendi. Ancak bu kadar ciddi iddiaların yer aldığı kurumla ilgili bunca zaman hiçbir işlem yapılmaması ve yapılan denetimlerde bir eksiklik bulunmaması da kafalarda ayrı bir soru işareti bıraktı.

KahramanmaraşKahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı

Kahramanmaraş'ta özel bir bakımevinde çekilen görüntüler, vicdanları sızlattı

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel


HABER YORUMLARI (16)
ADINIZI YAZIN:Allah sizi kahretsin. Aynı duruma düşsün inşallah sorumlu olan herkes
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SERDAR KARTON:Arkadaşlar haberde yanlıslıklar var birincisi hasta defalarca hastaneye getirilmemis . Hastaneye kurt nedeniyle geldiginde de yatirilip haftalarca tedavisi yapilmiş kurtlari temizlenmiş kafasindaki acik yara muhtemel tumör nedeniyle ve riskli oldugu icin hasta yakinlari ile ortak karar verilip tumöre müdahale edilememis ve taburcu edilmiş 3 ay sonra kafadaki yara nedeniyle degil bobrek yetmezligi nedeniyle yine hastaneye gelmis yine yatirilmis ama bu sefer hayatini kaybetmis . Tabiki uzucu ama burada . Hastaneye yatirmamislar hastaneler bakmamıs yazilari tamamen yanlis hedef saptirma gibi gorunuyor
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ADINIZI YAZIN:allah belanızı versin bu nasıl merhametsizlik tez vakitte kıyamet kopsun allahım
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MURAD:ozelestirmenin sonu.
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BİNGÜL TEYZE:Yazıklar olsun her Türk vatandaşının insan gibi yaşama hakkı var özel huzur evi para alınıpta bakılan yerdir demekki bakım yokki insanlar kutlanıyor derhal araştırılmalı ki yaşlılar gereken hizmeti alabilsinler buda devletin görevidir
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AHMET:DEMEK Kİ KURUMUN ARKASINDA ENSESİ KALIN OLANLAR VAR. ANLAMAK İSTEYEN ANLAMIŞTIR NE DEMEK İSTEDİĞİMİ. . .
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GFB:KAHRAMNAMRAŞ DA OLDUĞUMA UTANIYORUM. . .
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KAHRAMANMARAŞLI:Utanmalısın Zaten Bu Yorumu Buraya Yazdığın İçin Kahramanmaraşlı Olunmaz Doğulur
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ÖNEMLİ DEGİL:Allah belanizi versin sizin. . onlar insan . . . insallah sizlerede böyle davranan olur. .
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İNDAN:Yandassan denetim olmaz vatandassan iligini somururler denetime gidenler mudurun odasinda agirlanmis ikramlari iyip icip gitmislerdir. ne olacak. Memleketin hali bu
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