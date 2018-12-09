Kahramanmaraş'ta Pil Yutan Çocuk Tedavi Altına Alındı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde pil yutan bir yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Akar, İstasyon Mahallesi'ndeki evlerinde oynadığı sırada kumanda pilini yuttu.
Ailesinin durumu fark etmesi üzerine Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Akar, ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Yuttuğu pil çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, gözetim aldında tutulduğu öğrenildi.
Selim Akar,Türkoğlu,Kahramanmaraş
09 Aralık 2018 Pazar 00:12