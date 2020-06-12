Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 polis ve 2 bekçi yaralandı.

12.06.2020 23:58 | Son Güncelleme: 13.06.2020 00:50
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 polis ve 2 bekçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Aydemir (65) idaresindeki 44 LK 291 plakalı otomobil, hastane kavşağında polis aracıyla çarpıştı.
Otomobil sürücüsü ve eşi Elife Aydemir (59) ile isimleri öğrenilemeyen 2 bekçi ve 2 polis yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Aydemir ve eşi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis ve bekçiler ise Pazarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kahramanmaraş’ta polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Güncel, Haber

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