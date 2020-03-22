Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kahramanmaraş'ta polis dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşları uyardı - Haberler

Kahramanmaraş'ta polis dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşları uyardı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Polislerin vatandaşları uyarması -Park içerisinde dolaşması -65 yaş üstü vatandaşın evine gönderilmesi -Telsizden anons edilmesi -Parktan detay görüntü -Ekip otosu ile anons edilmesi -65 yaş üstü vatandaşlardan Cemil İmraklar röportaj Kahramanmaraş'ta evden çıkma yasağını...

22.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:09
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Polislerin vatandaşları uyarması
-Park içerisinde dolaşması
-65 yaş üstü vatandaşın evine gönderilmesi
-Telsizden anons edilmesi
-Parktan detay görüntü
-Ekip otosu ile anons edilmesi
-65 yaş üstü vatandaşlardan Cemil İmraklar röportaj Kahramanmaraş 'ta evden çıkma yasağını ihlal ederek dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar polis tarafından ikaz edildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.
Kahramanmaraş'ta ise bu kurala uymayarak dışarı çıkan vatandaşlar oldu. Merkez Onikişubat İlçesi Aliya İzzetbegoviç parkında 65 yaş üstü vatandaşların parkta bulunduğu ihbarının gelmesi üzerine, ekipler vatandaşları uygun bir dil ile uyararak evlerine gönderdi.
Ekipler gün içerisinde Ulu Cami meydanı ve Demokrasi meydanı başta olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgeleri tarayarak yaşlı vatandaşları uyardı.
Abdülhamithan Camii civarında dolaşan 65 yaş üstü vatandaşlardan Cemil İmraklar, "Evde durmaktan canım sıkıldı. Televizyonu açıyorum hep kadın programları var. Onlarıda seyretmek bize gelmiyor. Bende topluma girmemek için bir yerde oturmadan dolaşıyorum ve yürüyerek spor yapıyorum" dedi. Kahramanmaraş’ta polis dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşları uyardı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Kahramanmaraş'ta polis dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşları uyardı
Etiketler : Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
BM’den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir Haberler
BM'den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü Haberler
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp ’Evde kalın’ çağrısı yaptı Haberler
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp "Evde kalın" çağrısı yaptı
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar Haberler
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti Haberler
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti
İngiltere’de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor Haberler
İngiltere'de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı Haberler
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını polis karşılıyor - Haber Gazze'de koronavirüs salgınına karşı önlem alındı - Haber Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü bireyler uyarılarak evlerine gönderildi - Haber Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderini tüfekle ağır yaraladı - Haber Uşak'ta, 65 yaş ve üzerindekilere erzak kolisi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar - Haber Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi - Ekonomi İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti - Spor Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading