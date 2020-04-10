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Kahramanmaraş'ta Polis Haftası 5 kişiyle kutlandı

Kahramanmaraş'ta Polis Haftası 5 kişiyle kutlandıKAHRAMANMARAŞ'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyetten 5 kişinin katıldığı törenle kutlandı.

10.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:51
Kahramanmaraş 'ta Polis Haftası 5 kişiyle kutlandı
KAHRAMANMARAŞ'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyetten 5 kişinin katıldığı törenle kutlandı.
Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile müdür yardımcıları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 kişinin katılımıyla gerçekleşen törende Doğan inci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gazetecilere açıklama yapan İnci, "Türk Polis Teşkilatı devletinin emrinde, milletinin hizmetindedir. Milletinden güç alarak 175 yıldır bu görevi layıkıyla yerine getirmiştir ve bundan sonra da yüzyıllarca yerine getirecektir. Suç ve suçlularla mücadelede Türk Polis Teşkilatı diğer emsal polis teşkilatları arasında saygın bir yere sahiptir" dedi.
ESNAFLA SOHBET ETTİ
Doğan İnci, törenin ardından Trabzon Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında sosyal mesafeye dikkat edip iş yerine girmeden esnafla sohbet eden İnci, koronavirüs nedeniyle yaşanan bu sıkıntılı sürecin bir gün biteceğini, bunu da bir ve beraber olarak atlatacaklarını söyledi. Esnaf da Doğan İnci ve beraberindekilere ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Kahramanmaraş’ta Polis Haftası 5 kişiyle kutlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis Haftası, Kahramanmaraş, Polis, Güncel
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