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Kahramanmaraş'ta polis soba zehirlenmesine karşı uyardı

Kahramanmaraş'ta Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, soba zehirlenmesine karşı vatandaşları uyardı.

09.01.2020 18:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:14Kahramanmaraş'ta polis soba zehirlenmesine karşı uyardı
'ta Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, soba zehirlenmesine karşı vatandaşları uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'ndeki yaklaşık 200 evi ziyaret etti.
Polis ekipleri, soba yakım teknikleri ve karbonmonoksit gazının tehlikeleri konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme yaptı.
Uyarıcı bilgilerin bulunduğu "Soba, Karbonmonoksit Zehirlenmeleri" isimli 500 el broşürünü de vatandaşlara dağıtıldı.

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

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