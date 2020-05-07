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Kahramanmaraş'ta polislerden iki kardeşe sürpriz

Kahramanmaraş'ta, geçen yıl Karayolu Trafik Haftası etkinliklerinde görev alan Ravza ve Kaan Gündeş kardeşlere polis ekipleri sürpriz yaptı.

Kahramanmaraş'ta polislerden iki kardeşe sürpriz
07.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:56
Kahramanmaraş'ta, geçen yıl Karayolu Trafik Haftası etkinliklerinde görev alan Ravza ve Kaan Gündeş kardeşlere polis ekipleri sürpriz yaptı.
Merkez Onkişubat ilçesi Piri Reis Mahallesinde oturan 5 yaşındaki Ravza ve 9 yaşındaki Kaan Gündeş kardeşler 2019 yılı Karayolu Trafik Haftası etkinliklerinde, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünün faaliyetlerine katılarak görev aldı.
Bu yıl Karayolu Trafik Haftası etkinliklerinde ise iki kardeş 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayınca, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan ve polis memurları iki kardeşe evlerinde sürpriz yaptı.
Polis ekipleri evinde ziyaret ettiği kardeşlere, geçen yıl polis üniformasıyla çekilen fotoğrafları ile çeşitli hediyeler verdi.
Apartmandaki çocuklara da kırmızı düdük hediye edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Trafik Haftası, Kahramanmaraş, Bora Füzesi, Polis, Güncel, Haber

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