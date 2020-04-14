Kahramanmaraş'ta polislerden işitme engelli çocuğa doğum günü sürprizi
Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki işitme engelli çocuğun doğum günü, polisler tarafından evinde pasta kesilerek kutlandı.
14.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:01
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evinden çıkamayan işitme engelli 10 yaşındaki Ali Talha Aksu 'yu doğum gününde yalnız bırakmadı.
Merkez Onikişubat ilçesi Necip Fazıl mahallesinde yaşayan Aksu'nun evine giden polisler, doğum günü sürprizi yaptı.
Polislerin getirdiği pastanın üstündeki mumları üfleyen Aksu'ya çeşitli hediyeler de verildi.
Sürpriz doğum günüyle büyük mutluluk yaşayan Aksu, teşekkür ettiği polislere pastadan ikram etti.
Kaynak: AA
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