Kahramanmaraş
'ta pos tefeciliği operasyonu: 1 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin pos tefeciliği yaptığı belirlenen kuyumcuya düzenlediği operasyonda, 5 adet pos cihazı ve 59 bin 140 lira nakit para ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde, pos tefeciliği yaptığı belirlenen kuyumcuya operasyon düzenlendi. İsmi öğrenilemeyen şüphelinin çalıştırdığı iş yerlerinde yapılan aramada 5 adet pos cihazı ve 59 bin 140 lira nakit para ele geçirildi, işyeri sahibi gözaltına alındı.