Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği yapan kuyumcu yakalandı

Kahramanmaraş'ta pos tefecilerine yönelik yapılan operasyonda, bir kuyumcu yakalandı.

19.07.2019 18:09 Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta pos tefecilerine yönelik yapılan operasyonda, bir kuyumcu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü KOM Şube müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından pos tefeciliği suçlarına yönelik operasyon başlatıldı. Kurtuluş Mahallesi Bezirgan Çarşısı'nda N.U. isimli şahsa ait kuyumcuda ekipler tarafından yapılan aramada, 1 adet pos cihazı, 14 bin 365 TL nakit para ele geçirdi. Yüzde 7.5 oranla pos tefeciliği yaptığı iddia edilen şüpheli şahsın ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:22   Şehit Ünal memleketine uğurlandı
19:14   Erzincan'da 20'si çocuk toplam 45 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
19:13   Çankırı'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı
19:05   Para nakil aracı kamyon ile çarpıştı: 3 yaralı
19:05   Nizip'te orman yangını
19:03   Samsun'a şehit ateşi düştü
18:45   Tırda sıkışan yaralı, 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı