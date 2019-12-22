Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haber

Kahramanmaraş'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

22.12.2019 23:46 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:46 Kahramanmaraş'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
'ın ilçesinde, otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hacı Y. (22) idaresindeki 46 ACA 223 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Batı Çevre Yolu Bulvarı'nda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atarak yola savurulan araçta, sürücü ile Hanifi G. (21) ve Mücahit Ö. (23) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Barbaros Mahallesi, Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:50   Bakırköy'de lise öğrencisine bıçaklı dehşet - Haber
23:50   Suudi Arabistan'da tutuklu 3 aktivist açlık grevi başlattı - Haber
23:46   Refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ - Haber
23:46   Kahramanmaraş'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haber
23:44   İzmir'de 3 ilçede 3 gün su kesintisi yaşanacak - Haber
22:28   Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı - Haber
20:40   Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Haber
19:47   Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı - Haber
19:44   İncir satışından dönen kamyonet, hafif ticari araca çarparak devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
19:29   Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı - Haber
23.12.2019 00:01:07