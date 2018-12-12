Kahramanmaraş'ta Sağanak

- Sağanak altında trafiğin akışından detay görüntülerYağış altında yürüyen vatandaşla Kahramanmaraş
'ta da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İl genelinden dünden beri etkili olan sağanak etkisini sürdürüyor.
Kent merkezinde etkili olan yağış sonucu çok sayıda cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Trafikte aksamalara karşı da trafik ekipleri ana arter ve kavşak noktalarda görev yaptı.
Gece etkisini yitirecek yağışların, yarın güneşli havaya bırakması bekleniyor.
Kahramanmaraş
12 Aralık 2018 Çarşamba 09:51