Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu - Haberler

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

24.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:32
Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Kahramanmaraş 'ın Türkoğlu ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçeye bağlı Ceceli, Akçalı ve Beyoğlu mahallelerinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
Su baskınları sonrası Türkoğlu Belediyesi ekiplerince, tahliye ve temizleme çalışması yapıldı. Çalışmalara jandarma ve polis ekipleri de destek verdi.
Ceceli Mahallesi'nde de bir evde mahsur kalan 5 kişilik aile, İlçe jandarma Komutanlığı timleri, itfaiye ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Beyoğlu Mahallesi'nde ise meydana gelen yoğun yağış sonrasında Kahramanmaraş-Adana kara yolunun bazı bölümleri su altında kaldı.
Belediye, jandarma, polis ekipleri ve Karayolları ekiplerince yapılan önlemler sonucu trafiğin akışı sağlandı.
Sağanak nedeniyle ilçede bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kahramanmaraş, Türkoğlu, Beyoğlu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Trabzonspor’un koronavirüs test sonuçları belli oldu Haberler
Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı Haberler
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı
Cumhurbaşkanlığı’ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi
Erdoğan’dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun Haberler
Erdoğan'dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14’e yükseldi Haberler
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14'e yükseldi
İstanbul Adliyesi’ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı Haberler
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz’a ertelendi Haberler
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:04: İki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Haber 20:04: Hakkari'de 1 kilo 300 gram eroin ve 226 av tüfeği ele geçirildi - Haber 20:04: Üniversitelerin tıp fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri çalışanlarına ek ödeme - Haber 20:02: Silahlı saldırı zanlıları, tartıştıkları kişiyle barışmaya gidince yakalandı - Haber 20:02: Muş'ta asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 3 kişi hakkında işlem yapıldı - Haber 19:35: Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı - Haber 19:32: Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi - Haber 19:22: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun - Haber 19:06: İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu - Haber 19:01: Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading