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Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu: 6 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 3 ilde, kaçak ve sahte içki satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

24.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:22Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu: 6 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 3 ilde, kaçak ve sahte içki satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine sahte ve kaçak içkileri piyasaya süren şüphelileri, takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonunda, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye'de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 438 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirilirken, M.D., O.G., M.H.Ö., S.Y., H.Ö. ve O.L. adlı şüpheliler gözaltına alındı.6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: DHA

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