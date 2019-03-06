Kahramanmaraş'ta Sahte Para Operasyonu

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde piyasaya sahte 4 bin 620 lira sürmeye çalıştığı ileri sürülen şüpheli, gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, ilçede piyasaya sahte para sürüleceği bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.Ekipler, çalışma kapsamında, piyasaya sahte para süreceğini tespit ettiği S.G'nin sürekli gittiği bir lokal ile evine operasyon düzenledi.Evinde poşet içerisinde 20 liralık banknotlar halinde sahte 4 bin 620 lira ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.